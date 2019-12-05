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05.12.19 12:47

В лесозаготовку и лесовосстановление Вологодчины будет вложено 1,5 млрд рублей

© РИА Новости. Александр Кондратюк
5 декабря. Interfax-Russia.ru - ГК "Свеза" до 2028 года планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в лесовосстановление и лесозаготовку в Тотемском районе Вологодской области, следует из сообщения пресс-службы ГК.

"Со стартом лесозаготовки группа "Свеза" стала вертикально интегрированной компанией, что повысит сырьевую безопасность: планирование поставок и цен на сырье, а также выпуск продукции станут более прозрачными и системными. Создание производства полного цикла является частью обновленной стратегии роста, которая предполагает освоение целой линейки современных биопродуктов и увеличение доли "зеленой" энергии на основе комплексной переработки возобновляемых лесных ресурсов и их восстановления. Работа в новых для компании сегментах подразумевает увеличение мощностей и запуск собственной лесозаготовки", - говорится в сообщении.

Пилотный проект реализуется дочерней компанией ООО "Свеза Ресурс". Инвестиции в проект за 2019 год превысят 270 млн рублей. Планируемые объемы заготовки древесины - 250 тыс. кубометров в год.

При этом "Свеза" не планирует отказываться от сырья текущих поставщиков, продолжая инвестировать в лесозаготовительную технику и лесовозный транспорт. Собственные мощности по заготовке сырья позволят дополнить ресурсную базу, повысив устойчивость растущего бизнеса компании.

"Параллельно с лесозаготовкой "Свеза" продолжает вкладывать значительные средства в лесохозяйственные, лесовосстановительные, противопожарные и лесозащитные мероприятия, повышая воспроизводство и устойчивость лесных ресурсов. В 2020 году на эти цели запланировано более 45 млн рублей", - цитирует пресс-служба руководителя направления "Лесоуправление" компании "Свеза" Александра Протченко.

ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры и входит в состав группы компаний "Севергрупп", деятельность которой связана с осуществлением долгосрочных инвестиций в интересах бизнесмена Алексея Мордашова. Компания "Свеза" включает в себя ООО "Свеза-Лес" (поставщик) и комбинаты-производители продукции. Производственные мощности "Свезы" находятся в Тюмени, Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае. "Свеза" выпускает 1,4 млн кубометров продукции ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.

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