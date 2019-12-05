Медведев считает реальной угрозу отключения РФ от глобального интернета

05.12.19 12:51

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает реальной угрозу отключения России от глобального интернета.

"Цель законопроекта ("о суверенном интернете") в том, чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет. Обычно в этом случае говорят: ну а кто нас собирается отрезать. Это, как было сказано в одном советском кинофильме, "обывательские разговорчики". На самом деле, отрезать могут от чего угодно", - сказал Медведев, общаясь с тележурналистами в прямом эфире.

Он напомнил, что, когда у России "начались стычки с американцами", всерьез обсуждался вопрос о том, чтобы отрезать РФ от системы верификации платежей. "Это, вообще-то, что называется, удар под дых. Это по сути объявление войны. Тем не менее, это обсуждалось. Почему тогда не завернуть этот кран, связанный с интернетом?" - отметил Медведев.

По его словам, целью закона "о суверенном интернете" не является запрет чего-либо. "Запреты не эффективны и достаточно легко в интернете обходятся. "Запреты не эффективны и достаточно легко в интернете обходятся", - сказал премьер.

Он заверил журналистов, что у правительства нет планов блокировки доступа к видеохостингу YouTube в связи с принятием закона о суверенном интернете.

"Ничего никто закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube", - сказал Медведев.

Он добавил, что политика YouTube "тоже меняется". "Они делают ее более строгой и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды", - сказал Медведев.