Власти Волгоградской области опровергли информацию о повышении зарплаты губернатора

05.12.19 12:54

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Информация о повышения заработной платы губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, которая появилась в телеграмм-каналах в четверг, не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Никакого изменения заработной платы высшего должностного лица региона не происходило и не запланировано. В настоящий момент в Волгоградской области действует мораторий на индексацию заработной платы госслужащим, в том числе и высшему должностному лицу", - заявил представитель губернатора.

Он отметил, что данная норма закреплена законодательным актом и регулярно продляется. Последняя пролонгация утверждена сроком до конца 2020 года.

"Соответственно любое повышение заработной платы губернатора без внесения изменений в действующее законодательство невозможно. Никаких изменений в закон Волгоградской области "О денежном вознаграждении губернатора Волгоградской области и лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области" в Волгоградскую областную думу не вносилось, депутатами не рассматривалось", - добавил собеседник агентства.

В телеграмм-канале "Территория здравого смысла" в четверг появилась информация о том, что "сегодня губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым подписано распоряжение о назначении себе оклада в сумме 410 000 рублей в месяц".

При этом отмечается, что "зарплата Андрея Бочарова, без премий и доплат, в 14 раз превысит средний заработок обычного волгоградца".