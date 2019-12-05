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05.12.19 12:56
Почти 3 млрд руб. направят на ликвидацию несанкционированных свалок в Подмосковье
"Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок увеличены на 412 млн руб. (в 2020 году - ИФ)", - сказала Мухтиярова в ходе заседания Мособлдумы.
Согласно презентации, сопровождающей ее выступление, всего на эти мероприятия выделят 2,97 млрд руб. в 2020 году.
Как сообщалось, Мособлдума в четверг приняла в третьем чтении бюджет региона. В 2020 году доходы составят 617,5 млрд руб., расходы - 673,3 млрд руб. Дефицит составит 10% от собственных доходов, или 55,8 млрд руб.
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