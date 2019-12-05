Почти 3 млрд руб. направят на ликвидацию несанкционированных свалок в Подмосковье

05.12.19 12:56

© РИА Новости. Владимир Федоренко

5 декабря. Interfax-Russia.ru - В итоговом бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов увеличен объем средств на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщила в четверг министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

"Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок увеличены на 412 млн руб. (в 2020 году - ИФ)", - сказала Мухтиярова в ходе заседания Мособлдумы.

Согласно презентации, сопровождающей ее выступление, всего на эти мероприятия выделят 2,97 млрд руб. в 2020 году.

Как сообщалось, Мособлдума в четверг приняла в третьем чтении бюджет региона. В 2020 году доходы составят 617,5 млрд руб., расходы - 673,3 млрд руб. Дефицит составит 10% от собственных доходов, или 55,8 млрд руб.