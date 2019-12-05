Ростовская область до 2023г намерена соблюдать дефицит облбюджета в 10%

05.12.19 12:58

© РИА Новости. Владимир Федоренко

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Ростовской области намерено в 2020-2022 годах соблюдать дефицит регионального бюджета на уровне не более 10%, сообщает управление информационной политики со ссылкой на замгубернатора - министра финансов Лилию Федотову.

"Долговая политика Ростовской области в ближайшие три года будет направлена на обеспечение потребности региона в заёмном финансировании, своевременном и полном исполнении долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживании долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение, соблюдение дефицита областного бюджета на уровне не более 10%", - сообщила Федотова на заседании правительства региона в среду.

Обеспечение надлежащего уровня госдолга будет реализовываться за счет минимизации привлечения кредитов с соблюдением ограничений по их обслуживанию (ключевая ставка Банка России плюс 1%); направления дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета, и экономии по расходам, на досрочное погашение долговых обязательств или замещение планируемых к привлечению заемных средств, уточняет управление.

В настоящее время госдолг Ростовской области составляет 17,8% от предельно допустимой величины, установленной бюджетным законодательством.

Как сообщалось, в конце ноября депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу, доходы бюджета на предстоящий год составят 176,2 млрд рублей, расходы - 184,3 млрд рублей, дефицит - 8,1 млрд рублей, или 4,4% от расходов.