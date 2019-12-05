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05.12.19 13:06

Медведев: регулирование деятельности IT-компаний не должно быть "дурным"

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
5 декабря. Interfax-Russia.ru - Ситуация с "Яндексом" разовая, она разрешилась, однако регулирование IT-компаний необходимо, но оно не должно быть "дурным", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, отвечая на вопрос тележурналиста в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

"Я так по-простому отвечу: "Разовая", "Яндекс" у нас один, и речь шла об особой ситуации, связанной с принятием закона, который находится в стадии подготовки", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, разовая ли была ситуация с "Яндексом" в связи с законопроектом о регулировании рынка IT-компаний.

Премьер отметил, что этот законопроект обсуждался в Госдуме, "это лихорадило рынок", также прошло обсуждение в правительстве.

"Я специально лично собирал совещание для того, чтобы сделать все-таки сбалансированный законопроект, который позволит и государственные интересы учесть, ибо вот такие компании, по сути инфраструктурные в виртуальном мире, такие как "Яндекс", они у нас штучные и очень важные - мы очень ценим то, чем они занимаются", - пояснил Медведев.

"Но все-таки здесь регулирование должно быть, поскольку наши друзья, и настоящие, и в кавычках, такое регулирование имеют. И нам оно необходимо, но оно не должно быть "дурным", - подчеркнул премьер.

Медведев отметил, что когда все сумели договориться о нормальном, сбалансированном регулировании, "которое не является жестким, но оставляет у государства возможность влиять на ситуацию", все успокоилось.

"Я думаю, что это совершенно нормальный выход из этого положения", - заявил российский премьер.

Совет директоров "Яндекса" 18 ноября представил новую схему корпоративного управления, главным нововведением стало создание некоммерческого "Фонда общественных интересов" и передача ему "золотой акции" "Яндекса" от Сбербанка. Сейчас "золотая акция" может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора. В перспективе права по ней будут расширены.

Как указано в сообщении компании, фонд сможет выдвинуть двух представителей в совет директоров "Яндекса" (сейчас в совет директоров входит 10 человек, он будет расширен до 12 - ИФ), участвовать в согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передаче существенной интеллектуальной собственности, изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможных партнерств компании с правительствами других стран.

При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса".

Управлять фондом будет его совет директоров, куда войдут 11 человек: представители ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, три независимых директора из РСПП, Школы управления "Сколково" и Фонда поддержки школы №57, а также глава группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в РФ Елена Бунина.

Давление на "Яндекс" усилилось после внесения в Госдуму законопроекта Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых интернет-ресурсах. Основным владельцем такого ресурса, согласно инициативе, должно выступать российское юрлицо или гражданин РФ, а долю иностранного участия предлагается ограничить до 20% голосующих акций.

Позднее правительство в своем отзыве на законопроект Горелкина рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах на уровне менее 50% голосующих акций.

Российское ООО "Яндекс" принадлежит голландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов - у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов - у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, свыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq.

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