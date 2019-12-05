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05.12.19 13:12
Более 6,5 тыс. рабочих мест создадут на инвестплощадках Подмосковья к 2022 году
"До 2022 года планируется дополнительно привлечь в объекты инвестиционной инфраструктуры резидентов с общим объемом инвестиций порядка 56 млрд руб. и создать более 6,5 тыс. рабочих мест", - сказал Хромов в ходе "часа правительства" на заседании Мособлдумы.
Зампред пояснил, что в Подмосковье сегодня действует 59 индустриальных парков, 14 технопарков и четыре ОЭЗ.
Последняя по счету ОЭЗ - в Каширском городском округе - была создана в 2019 году. На локализацию на ее площадке производства претендуют шесть потенциальных резидентов. Реализация их планов позволит привлечь в экономику свыше 10 млрд руб. и создать более 1 тыс. рабочих мест за ближайшие четыре года, добавил Хромов.
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