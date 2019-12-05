ГИБДД поддержала идею о введении в ОСАГО коэффициента соблюдения водителями ПДД

05.12.19 13:13

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 декабря. Interfax-Russia.ru - ГИБДД поддержала идею включения в закон об ОСАГО изменений, которые предусматривают введение дополнительного коэффициента при расчете стоимости полиса "автогражданки", который отражает степень агрессивности вождения и наличие грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителем, заявил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Владимир Кузин, выступая на парламентских слушаниях по ОСАГО в Госдуме РФ в четверг.

Он подчеркнул, что ГИБДД участвует в национальном проекте по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению смертности в автоавариях к 2024 году.

По данным ГИБДД, приведенным Кузиным, число автоаварий за 10 месяцев 2019 года снизилось на 3% и составило 132 тыс. 251 по сравнению с 138 тыс. 106 за тот же период прошлого года. Число погибших за тот же период сократилось на 9,4%. "Если в 2018 году за 10 месяцев количество погибших на дорогах составляло порядка 15 тыс. человек, за 10 месяцев 2019 года этот показатель был на уровне 13 тыс. 576 человек", - сказал Кузин.

Число раненых за тот же период в результате автоаварий снизилось на 3%.

"Анализ ГИБДД причин, приведших к авариям, показывает, что в 85% случаев они происходят из-за нарушений правил дорожного движения", - сообщил представитель ГИБДД.

Как сообщалось ранее, группа депутатов внесла законопроект с поправками в закон об ОСАГО, в том числе ими предложен дополнительный коэффициент при расчете стоимости полиса, который будет отражать количество административных правонарушений, допущенных автовладельцем. При расчете стоимости полиса ОСАГО страховщики будут учитывать грубые нарушения ПДД, допущенные водителями, такие как проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или вождение в нетрезвом виде.