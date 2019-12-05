Память погибших на пожаре в клубе "Хромая лошадь" почтили в Перми

05.12.19 13:16

© РИА Новости. Игорь Катаев

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Возложение цветов к памятнику жертвам трагедии в клубе "Хромая лошадь", где 10 лет назад во время пожара погибли более 150 человек, прошло в Перми, сообщается на сайте мэрии города .

В памятном мероприятии участвовали родственники и друзья погибших, представители городских и краевых властей, общественные организации. Сразу после возложения цветов для родственников был организован выезд автобуса на Северное кладбище.

В результате пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" 5 декабря 2009 года погибли 156 человек.

В 2013 году владелец клуба Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Арт-директору клуба Олегу Феткулову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Кроме того, суды вынесли приговоры исполнительному директору клуба Светлане Ефремовой, директору ООО "Пиротехническая компания "Пироцвет" Сергею Дербеневу и его сыну Игорю Дербеневу, экс-инспектору Госпожнадзора Пермского края Дмитрию Рослякову и сотруднице пермского Госпожназора Наталье Прокопьевой.

К штрафу в размере 70 тыс. рублей был приговорен бывший глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов.