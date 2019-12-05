Крымэнерго намерено построить транзитную ЛЭП на юге Крыма

05.12.19 13:19

© РИА Новости. Артем Креминский

5 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Крымэнерго", на базе которого будут консолидированы электросети Крыма, планирует строительство транзитной ЛЭП 110 кВ "Севастопольская - Ялта - Лучистое" на юге полуострова.

Как говорится в материалах на сайте госзакупок, компания ищет подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 407,574 млн рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет. Работы должны быть завершены в течение 16 месяцев с момента заключения контракта, но не позднее конца мая 2021 года. ЛЭП намечено построить в двухцепном исполнении.

"Цель проведения работ - оптимизация распределительной сети 110 кВ в районе заходов новых ЛЭП 110 кВ на подстанции 110 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей", - говорится в документах.

Среди прочего планируется выполнить предпроектные обследования объектов и определить необходимость и объемы реконструкции ряда подстанций (ПС): ПС 330 кВ "Севастополь", ПС 110 кВ - "Заря", "Алупка", "Гаспра", "Ялта", "Дарсан", "Массандра", "Гурзуф", "Артек", "Шарха", "Алушта" и "Лучистое". Кроме того, в планах - строительство более десятка ЛЭП 110 кВ.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 26 декабря 2019 года, итоги планируется подвести 9 января 2020 года.

Сейчас АО "Крымэнерго" на 100% принадлежит Росимуществу, свидетельствуют данные аналитической системы СПАРК-Интерфакс. В дальнейшем предполагается, что 50% акций будут у Росимущества, еще 50% - у местных властей. Схема владения "Крымэнерго" пока не финализирована.

Минэнерго РФ ранее отмечало, что "Россети" не будут управлять электросетями Крыма, сетевое хозяйство региона будет консолидировано на базе АО "Крымэнерго". Активы будут переданы этой компании в несколько этапов.

"Консолидируются все крымские сети на базе Росимущества. Создано акционерное общество "Крымэнерго" при существующем ГУП "Крымэнерго", и идет сейчас процесс передачи активов из ГУПа в казну РФ, из казны - в АО", - отмечал ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

ГУП "Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая компания Крыма, создана в апреле 2014 года. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 100% уставного капитала ГУП находятся в собственности Минтопэнерго республики.

Предприятие обеспечивает электроэнергией более 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юрлиц. На балансе ГУП "Крымэнерго" находятся 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, около 8,9 тыс. подстанций 6-10-35 кВ и 32,9 тыс. км линий электропередачи.