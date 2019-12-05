Более двух тысяч Дед Морозов пройдут парадом по улицам Рязани

05.12.19 13:20

© РИА Новости. Василий Батанов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - В Рязани 7 декабря пройдет парад Дедов Морозов, который откроет праздничные мероприятия проекта "Новогодняя столица 2020", сообщили в официальной группе в вконтакте "Рязань - Новогодняя столица 2020".

"В настоящее время на участие в параде подано около 2 тыс. заявок от главных новогодних волшебников. Но скорее всего, участников будет еще больше - время пока есть, заявки еще принимаются", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

Шествие стартует в 16 часов на площади Победы и закончится на площади Ленина танцевальным флэшмобом у главной елки города. Здесь же на главной сцене рязанцев и гостей Новогодней столицы с праздничным концертом встретят сказочные персонажи - символы наступающего Нового года: Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна, Евпатий и Рязанский Косопуз.

Как сообщалось ранее, в Рязанской области на проект "Новогодняя столица России" будет направлено 370 млн рублей. Празднование начнутся 7 декабря и продолжатся до 7 января, в их рамках запланировано более 150 мероприятий.

"Новогодняя столица России" - проект министерства культуры Российской Федерации, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.