Кибердружины начнут действовать в Иркутской области в 2020 году

05.12.19 13:25

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Кибердружины для борьбы с преступлениями, совершаемыми с помощью интернета, создадут в Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Наша задача усилить работу по защите информационного пространства. Национальный антитеррористический комитет рекомендует активно развивать кибердружины - так называемые объединения борцов за чистоту интернет-пространства в регионах России. Деятельность таких дружин необходимо организовать и на территории Иркутской области в 2020 году", - говорится в сообщении со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Владимира Дорофеева.

Такие дружины будут созданы на базе вузов. К работе будет подключено министерство по молодежной политике региона.

Кибердружины действуют уже в более 30 регионах страны на добровольной основе. Они выявляют негативный контент в интернете и передают информацию правоохранительным органам для проведения соответствующей экспертизы и передачи материалов в Роскомнадзор для блокирования или удаления данных ресурсов.

В целом по России кибердружинники заблокировали более 5 тыс. опасных сайтов.