Алтайский край рассчитывает реконструировать ВПП аэропорта Барнаул до 2024г

05.12.19 13:34

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Алтайский край рассчитывает на включение проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Барнаула (входит в холдинг "Новапорт") в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года, сообщил замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин журналистам в четверг.

"Сегодня решаем вопросы по земле (под ВПП - ИФ), вопросы согласования с Росавиацией. Процесс движется. Проект включен в резерв мероприятий комплексного плана и проходит сложный этап согласований, сегодня он в правительстве РФ", - сказал Коровин.

При этом в ближайшие 5 лет, по его словам, необходимо "принимать определенные решения и проводить реконструкцию полосы". Это подтверждают проведенные "испытания несущей способности" ВПП. "Аэропорт ежегодно за счет своей прибыли поддерживает полосу в необходимом техническом состоянии. Кроме того, мы платим ежегодно аренду за федеральную полосу", - продолжил Коровин.

Предполагается, что рядом с действующей полосой будет построена новая такой же протяженностью - 2,8 км. Ориентировочная стоимость проекта - 2 млрд рублей.

Как сообщалось, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, курирующий развитие Алтайского края, во время поездки в регион в ноябре заявил о согласовании с Минтрансом РФ вопроса реконструкции ВПП аэропорта Барнаула.

"Нам удалось согласовать с министерством транспорта (России - ИФ) вопросы, связанные с началом реконструкции взлетно-посадочной полосы - принципиально решить этот вопрос, чтобы он начал реализовываться", - говорил тогда Топилин.

Сообщалось также, что помимо реконструкции ВПП руководство АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет аэропортом Барнаула, входит в "Новапорт") рассчитывает также на реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Барнаула.

Аэропорт Барнаула им. Г.С. Титова располагает взлетно-посадочной полосой класса "В".

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время в него входят 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.