Здание лыжной школы олимпийского резерва в Петербурге передают РПЦ

05.12.19 13:50

Фото Foursquare

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Здание школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга подлежит передаче Русской православной церкви, сообщила пресс-служба городского комитета имущественных отношения.

Как следует из архивных материалов, опубликованных на сайте комитета, здание, расположенное на Выборгском шоссе, дом 102, литера А, являлось домом причта прихода Спасо-Парголовского храма. Объект является имуществом религиозного назначения и подлежит передаче религиозной организации.

В настоящее время здание площадью 569,6 квадратных метров находится в собственности Санкт-Петербурга, закреплено на праве оперативного управления за школой. Как отмечают в комитете, для передачи здания приходу и перебазирования школы были проработаны возможные варианты подбора объектов недвижимости.

"Подобрать специализированный объект недвижимости с залами для спортивных занятий школы с прилегающей к зданию территорией на сегодня не удалось. По согласованию с администрацией и руководством школы в качестве дополнительных площадей школе на сегодня передано в безвозмездное пользования помещение 4Н площадью 445,1 квадратных метров, расположенное в здании по адресу Сиреневый бульвар, д. 18, к. 1, литера В", - говорится в сообщении комитета.

Помещение предназначено для административно-управленческого персонала школы. Основная тренировочная база школы расположена в поселке Юкки. Школа приступит к использованию помещения после его капитального ремонта, завершить который планируется до конца августа 2020 года, отмечают в ведомстве.

В комитете подчеркивают, что здание будет передано приходу только после полного перебазирования школы.