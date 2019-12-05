Медведев: власть должна улавливать протестные настроения, но не допускать бунта

05.12.19 13:54

© РИА Новости. Валерий Мельников

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Государство должно улавливать протестные настроения в обществе, но несогласованные массовые акции могут привести к "бунту, бессмысленному и беспощадному", считает премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Сколько бы ни говорили о том, что мы там что-то подали, и нам что-то не разрешили... Законодательство может нравиться или не нравиться, это понятно, но его нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране вообще могут превратиться в плохую проблему. То, что во Франции (выступали) "желтые жилеты", у нас может превратиться теоретически в бунт, бессмысленный и беспощадный", - сказал премьер в ходе общения с тележурналистами в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, "заявлять о своем мнении нужно в порядке, предусмотренном действующими правилами".

Он подчеркнул, что "об этом государство должно думать, и в то же время любая юридически разрешенная активность, в том числе и связанная с выражением своей позиции, допустима и даже необходима". "Государство должно эти настроения улавливать", - заявил премьер.