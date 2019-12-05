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05.12.19 13:54
Медведев: власть должна улавливать протестные настроения, но не допускать бунта
"Сколько бы ни говорили о том, что мы там что-то подали, и нам что-то не разрешили... Законодательство может нравиться или не нравиться, это понятно, но его нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране вообще могут превратиться в плохую проблему. То, что во Франции (выступали) "желтые жилеты", у нас может превратиться теоретически в бунт, бессмысленный и беспощадный", - сказал премьер в ходе общения с тележурналистами в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
По его словам, "заявлять о своем мнении нужно в порядке, предусмотренном действующими правилами".
Он подчеркнул, что "об этом государство должно думать, и в то же время любая юридически разрешенная активность, в том числе и связанная с выражением своей позиции, допустима и даже необходима". "Государство должно эти настроения улавливать", - заявил премьер.
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