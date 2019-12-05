Руководитель "Крымских морских портов" сменился второй раз за год

05.12.19 13:56

© РИА Новости. Алексей Филиппов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Генеральным директором подконтрольного Минтрансу Крыма ГУП "Крымские морские порты" (КМП) назначен Николай Зеленкевич, который ранее руководил одним из филиалов КМП - Керченским торговым портом, сообщила пресс-служба министерства.

Как сообщалось, министерство транспорта Крыма в феврале текущего года назначило гендиректором КМП Сергея Квасова, однако уже в октябре он был уволен. "Мной приняты решения о смене как неэффективных руководителей предприятий "Крымские морские порты", "Крымавтотранс" и "Крымтроллейбус", - говорил осенью глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным Минтранса Крыма, Зеленкевич с 2012 года работал в филиале КМП - "Керченский торговый порт", прошел там путь от советника начальника порта до директора.

ГУП "Крымские морские порты" создано парламентом Крыма в 2014 году. Оно имеет в настоящее время семь филиалов: "Керченский торговый порт", "Керченский рыбный порт", "Феодосийский торговый порт", "Ялтинский торговый порт", "Евпаторийский торговый порт", "Керченская паромная переправа", "Госгидрография".