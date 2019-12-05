Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили на 5 лет выезд из страны

05.12.19 14:08

© РИА Новости. Максим Блинов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном, чтении закон о возможности временно ограничивать выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ.

Один из авторов инициативы (757089-7) председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее пояснил ее цель.

"В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен", - сказал Пискарев журналистам.

Он отметил, что "особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений".

В соответствии с внесенной Думой поправкой в законодательство, такое ограничение может быть введено на срок до 5 лет.

Пискарев отметил, что есть случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности.

В настоящее время право военнослужащих органов безопасности на выезд из РФ может быть ограничено в период прохождения ими военной службы.

При этом после увольнения со службы выезд может быть ограничен только в случае, если они были допущены к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.

Авторами закона, наряду с Пискаревым, выступили первый замглавы комитета по безопасности Эрнест Валеев, заместитель председателя этого же комитета Александр Хинштейн и первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.