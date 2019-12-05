Плату за проезд по МЦД вернут с понедельника

05.12.19 14:11

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

5 декабря. Interfax-Russia.ru - С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании в четверг.

"Финальное полномасштабное тестирование билетной системы начинается 5 декабря, чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда. Каждое устройство будет проверено на корректность и стабильность работы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тестирование начнется на Белорусском вокзале и пройдет в три этапа на четырех направлениях - Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском. В ходе первого этапа в четверг будут перенастроены турникеты на 51 остановочном пункте в границах МЦД, а также в зоне "Дальняя". Второй этап будет проведен в пятницу - обновятся валидаторы на 53 остановочных пунктах. Специалисты ЦППК проверят каждое устройство - читается ли проездной документ, верно ли списываются средства.

В субботу в рамках третьего этапа все турникеты и валидаторы будут заново протестированы на логику поездки, в ходе которого эксперты удостоверятся в том, что система будет бесперебойно работать на каждом устройстве со всеми видами пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний.

"В выходные на всех станциях на турникетах будут последовательно закрываться створки. Для прохода пассажирам необходимо будет просто приложить любую карту - "Тройка", совмещенную карту "Тройка-Стрелка" или социальную. При этом с них не будет производиться никаких списаний. На таких станциях будут находиться сотрудники, которые подробно разъяснят пассажирам, как пройти через турникеты, и помогут им в случае, если у них не будет при себе подходящей карты", - рассказали в пресс-службе.

На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". В зоне "Пригород" - 45 рублей. Затем идет "Дальняя" зона, стоимость поездки которой составляет 45 рублей плюс 23 рубля за каждую зону за пределами МЦД.

После запуска движения по МЦД 21 ноября было принято решение о бесплатном проезде с 25 ноября на две недели для отладки билетной системы.