Более 70 пустующих зданий снесут в Пермском крае в 2020 году

05.12.19 14:17

© РИА Новости. Антон Денисов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 15 муниципалитетов в Пермском крае в следующем году получат финансирование для сноса заброшенных зданий в рамках региональной программы по ликвидации расселенных жилых и нежилых домов, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона.

В 2020 году из краевого бюджета будут профинансированы 16 муниципалитетов, где планируется снести 71 объект. По словам главы региона Максима Решетникова, которые приводятся в сообщении, речь идет о заброшенных объектах, которые десятилетиями портят внешний вид и представляют угрозу для людей.

Отмечается, что в первую очередь средства направляются на объекты, находящиеся в непосредственной близости от жилых домов, школ, детских садов, других социальных, туристических объектов, железнодорожных станций.

По данным пресс-службы, во всех муниципалитетах края на данный момент насчитывается порядка 200 пустующих расселенных жилых домов и 187 нежилых зданий, требующих сноса. Ежегодно до 2022 года на их снос будет выделяться 70 млн рублей. Пресс-служба напоминает, что в текущем году в 14 муниципальных образованиях по программе уже ликвидировано 51 здание, планируется снести еще 20.