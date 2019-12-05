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Большинство родителей предпочитают компенсацию в 20 тыс. руб. набору для новорожденных

Фото пресс-службы правительства Московской области
5 декабря. Interfax-Russia.ru - Большинство родителей предпочитают денежную компенсацию в 20 тыс. рублей набору для новорожденных

Более 2,5 тысяч семей выбрали подарочный набор при рождении ребенка в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"За 3 месяца 2647 детей, родившихся в Подмосковье, получили при рождении подарочный набор. Чаще всего молодые родители (в 85% случаев) выбирают денежный эквивалент подарка - 20 000 рублей, заявление на который можно оформить, не выходя из палаты роддома", - говорится в сообщении.

В сентябре-ноябре 2019 года в роддомах Подмосковья было выдано около 19 тысяч свидетельств о рождении.

Лидерами по выданным коробкам стали организации родовспоможения третьего уровня - областные перинатальные центры. В Наро-Фоминском перинатальном центре за три месяца получили подарочные коробки с полным набором необходимых для первого года жизни вещей 224 малыша. На втором и третьем месте Видновский перинатальный центр и Московский областной перинатальный центр соответственно (217 и 190 подарочных наборов). В роддомах второго уровня чаще всего подарочный набор получали родители новорожденных, появившихся на свет в Раменском роддоме (156), Подольском роддоме (133), а также в Балашихе (106).

С 1 сентября 2019 года родившиеся в Подмосковье получают подарок от губернатора Московской области - коробку с вещами, необходимыми для первых месяцев жизни. Подарок вручается родителям после получения ими свидетельства о рождении ребенка.

Набор "Я родился в Подмосковье!" представляет собой удобную коробку для игрушек, наполненную детской одеждой, комплектом постельного белья, косметикой для мамы и малыша, средствами гигиены и другими товарами.

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