Лучшим курсантам и суворовцам Петербурга вручат премии "Мегапира"

05.12.19 14:31

© РИА Новости. Михаил Киреев

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Премию Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) вручат в Санкт-Петербурге отличившимся суворовцам и курсантам, сообщил президент фонда поддержки офицеров запаса "Офицерское братство" Владимир Зарицкий.

"Три года назад у нас появилась идея, как активизировать работу с вузами Вооруженных сил. Мы учредили премию имени маршала артиллерии Владимира Михайловича Михалкина, который долгое время возглавлял этот род войск, участвовал в Великой Отечественной войне, уйдя на фронт в 14 лет и прибавив себе два года. Премия вручается ребятам, которые занимаются на "отлично" в Михайловской военной артиллерийской академии, это пять курсантов - по одному с каждого курса, два слушателя и один адъюнкт. Восемь человек получают знак с обликом маршала Михалкина, небольшую денежную премию и диплом лауреата", - рассказал Зарицкий на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад".

Вместе с курсантами поощряются педагоги и командиры подразделений, в которых воспитаны отличники.

"Сейчас перед нами стоит задача, как распространить этот опыт на все сухопутные войска. Сегодня же в 18.00 в актовом зале Санкт-Петербургского суворовского училища мы впервые вручим премии шести суворовцам медаль с обликом генералиссимуса Суворова, денежные премии, дипломы и подарки. В дальнейшем этот опыт мы переносим на все сухопутные войска", - добавил Зарицкий.

До конца года премии вручат лучшим военнослужащим Военной академии войсковой противовоздушной академии ВС РФ им. Маршала А.М.Василевского в Смоленске, а также воспитанникам Московского суворовского училища.

Заместитель председателя правления "Мегапира", руководитель регионального представительства в СЗФО и ЗФО Юрий Кленов отметил, что военкоматы Северо-Запада вносят активный вклад в развитие проекта Минобороны "Дорога памяти".

"Военкоматы Западного военного округа на сегодняшний день отправили в Москву для "Дороги памяти" 5 млн 447 тыс. 242 биографии фронтовиков, из них с фотографиями - 178 тыс. 952 биографии. В частности, только военный комиссариат Ленинградской области отправил 61 тыс. 69 биографий и 1016 фотографий. Эта работа очень сложная, но эту работу добавляет население, наши сограждане. Всего свыше 15 млн. человек отправили биографии своих родных и близких", - подчеркнул Кленов.