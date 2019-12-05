Ростовская область привлечет в Сбербанке кредитные линии на 8 млрд рублей

05.12.19 14:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России стал победителем четырех аукционов министерства финансов Ростовской области на право заключения контрактов по предоставлению невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 8 млрд рублей.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", цена предложения Сбербанка в каждом из аукционов на право предоставления кредитных линий с лимитом 2 млрд рублей составила 379,578 млн рублей при начальной цене 470,795 млн рублей (ставка - 8% годовых). Участие в торгах также принимали банк "ФК Открытие" (цена предложения во всех случаях составила 400,175 млн рублей), ВТБ (437,839 млн рублей) и Московский индустриальный банк (цены предложения варьировались от 397,821 млн рублей до 423,715 млн рублей). Заявку на участие в одном из аукционов также подавал Промсвязьбанк, предложивший заключить контракт по цене 441,37 млн рублей.

Кроме того, по данным системы "СПАРК-Маркетинг", Минфин Ростовской области отменил аукцион на право заключения контракта на право предоставления кредитной линии с лимитом 799,259 млн рублей. Причины отмены в аукционной документации не указываются.

Как сообщалось ранее, все кредитные линии привлекаются сроком до 25 ноября 2022 года. Цели кредитования в аукционной документации не уточняются.

Согласно изменениям, внесенным в октябре 2019 года, доходы бюджета Ростовской области на текущий год предусмотрены в размере 184,2 млрд рублей, расходы - 195,876 млрд рублей, дефицит - 11,657 млрд рублей, или 6% расходов.

Верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2020 года установлен в размере 33,8 млрд рублей.

В ноябре депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2020 год. Согласно проекту, доходы бюджета на предстоящий год составят 176,2 млрд рублей, расходы - 184,3 млрд рублей, дефицит - 8,1 млрд рублей, или 4,4% расходов. Принятие областного бюджета в окончательном чтении запланировано на 10 декабря.