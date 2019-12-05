Развожаев не располагает информацией о цели поездки местного единоросса на Украину

05.12.19 14:34

© РИА Новости. Михаил Климентьев

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Информация о поездке члена политсовета севастопольского отделения "Единой России" Игоря Кучерявого на Украину за иностранным паспортом пока не подтверждена, сообщил в четверг журналистам врио губернатора города Михаил Развожаев.

"Для любого человека, который попадает в беду, мы обязаны сделать все, чтобы помочь ему с этой бедой справиться. А с точки зрения целей поездки, пока я подтверждения от наших правоохранительных органов не получил. Но если та цель, которая была обозначена (в сообщении СБУ - ИФ), то это, конечно, цель печальная. Все-таки, будучи гражданином России и членом "Единой России", получать документы другого государства - это, наверно, не очень корректно", - сказал Развожаев.

И.о. руководителя исполнительного комитета севастопольского отделения "Единой России" Елена Семичастная также сказала агентству "Интерфакс-Юг", что точной информации о произошедшем у руководства партии нет, "только слухи". По ее словам, ситуация может проясниться в понедельник.

Как сообщается на сайте СБУ, Кучерявый задержан на границе с Крымом "как активный сторонник аннексии полуострова", который прибыл на Украину "для получения украинского паспорта". Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), отмечается в сообщении.

По информации сайта севастопольского отделения "Единой России", Кучерявый является координатором партийного проекта "Безопасные дороги". На его странице в фейсбуке указано, что он также руководит ООО "Лора и компания", которое занимается набором в Крыму командного и рядового состава на промысловые иностранные суда. С вечера вторника его номер мобильного телефона недоступен для звонка.