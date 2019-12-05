Большинство жителей пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске не стали переезжать

05.12.19 14:37

© РИА Новости. МЧС РФ

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Все пожелавшие переселиться жители дома в Магнитогорске (Челябинская область), пострадавшего от взрыва в канун Нового года, переехали в другое жилье, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в управлении соцзащиты города в четверг.

"В течение года были переселены все собственники демонтированных 7 и 8 подъездов - 104 квартир. Из оставшихся десяти подъездов дома (520 квартир) первоначально поступили заявления на расселение от жильцов 176 квартир, но фактически переехали жители из 159 квартир", - отметили в управлении.

В соцзащите уточнили, что собственники еще 17 квартир уведомление о возможности приобретения нового жилья получили, но решили остаться в этом доме.

31 декабря 2018 года в результате взрыва газа обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Погибли 39 человек.

Вопрос расселения жителей пострадавшего при взрыве дома власти обещали решить до конца 2019 года. На переселение было выделено 900 млн рублей.

Ранее более половины жителей заявляли, что не хотят менять место жительства на новое. К весне за счет бюджетных средств демонтировали два разрушенных подъезда, а затем провели ремонт оставшихся подъездов и благоустройство территории.