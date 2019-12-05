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05.12.19 14:41

Цена топлива в аэропорту Екатеринбурга выросла в ноябре

© РИА Новости. Георгий Зимарев
5 декабря. Interfax-Russia.ru - Стоимость авиатоплива в международном аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург, входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") за ноябрь текущего года выросла 6,5% - до 47,406 тыс. за тонну, с начала года - снизилась на 13%, свидетельствует статистика Росавиации.

В декабре прошлого года стоимость авиакеросина в аэропорту составляла 54,512 тыс. рублей за тонну. В январе, феврале и в марте он дешевел, в апреле дорожал, в мае цена снова снизилась, а в июне повысилась. После июльского снижения - в августе, сентябре и октябре - авиакеросин вновь дорожал. Топливо поставляет АО "ТЗК "Кольцово" (структура "Роснефти" (MOEX: ROSN)).

В других крупных аэропортах Уральского федерального округа стоимость авиакеросина за ноябрь не изменилась, а с начала года - тоже уменьшилась.

Так, в тюменском "Рощино" тонна авиатоплива стоила в ноябре 47,795 тыс. рублей, тогда как в декабре прошлого года - 48,74 тыс. рублей. Таким образом, с начала года она снизилась на 1,9%. Поставщиком в настоящее время является ООО "Лукойл-Аэро-Восток" (структура "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)) вместо ликвидированного в начале ноября ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро-Тюмень" (тоже было структурой "ЛУКОЙЛа").

В челябинском аэропорту "Баландино" в ноябре стоимость авиатоплива составляла 48,095 тыс. рублей за тонну, в декабре прошлого года - 49,04 тыс. за тонну, то есть с начала года снизилась на 1,9%. Поставщиком стало зарегистрированное в июне 2017 года ООО "ТЗК "Волга" (согласно данным информационной аналитической системы СПАРК-Интерфакс, 50% принадлежит ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро", 50% - АО "Новапорт-ГСМ"). Ранее поставщиком являлось ликвидированное в ноябре ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро-Челябинск".

"Кольцово" сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.

"Баландино" и "Рощино" (оба входят в холдинг "Новапорт") обслуживают полеты по 32 и 41 направлению соответственно.

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