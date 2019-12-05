Ростовская область стала одним из победителей всероссийского конкурса "Регион добрых дел"

05.12.19 14:46

© РИА Новости. Виталий Тимкив

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Награждение победителей Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" прошло в среду на Международном форуме добровольцев в Сочи, сообщает управление информационной политики Ростовской области.

"Ростовская область с практикой развития регионального ресурсного центра поддержки и развития добровольческих инициатив на базе "Донского волонтерского центра" получила сертификат на федеральную субсидию на сумму свыше 5 млн рублей", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Юрия Лескина.

Отмечается, что всего по итогам оценки экспертов из федеральных министерств, высших учебных заведений и руководителей крупнейших всероссийских общественных организаций и благотворительных фондов были отмечены 37 регионов.

Между субъектами-победителями распределено 250 млн рублей. Сертификаты представителям регионов вручила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи, он завершится торжественным вручением премий победителям Всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". Участниками мероприятия стали более 7 тыс. волонтеров из России и зарубежных стран.