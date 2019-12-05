ГИБДД: экзамен на права с октября 2020 года будет проводиться без "площадки"

05.12.19 15:50

© РИА Новости. Максим Блинов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Практическая часть экзамена на получение водительских прав будет проводиться вне "площадки" в городе, но на дорогах с малоинтенсивным движением или участках, закрытых для других транспортных средств, сообщил замначальника отдела экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Николай Гиляков.

"С 1 октября 2020 года у нас ожидается вступление в силу изменений правил проведения практического экзамена. То есть, практический экзамен будет приниматься один. Основная часть практического экзамена будет проводиться в условиях реального дорожного движения. Экзаменатором будут проверяться навыки управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения, причём те навыки, которые в настоящее время проверяются на "площадке", связанные с движением задним ходом, они будут проверяться в рамках этого экзамена", - сказал Гиляков журналистам в четверг.

При этом он отметил, что поступает критика, так как такие условия могут быть опасными для экзаменуемого.

"Нет, это будут проверять на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дорог с малоинтенсивным движением, на тех же стоянках возле торговых комплексов", - пояснил представитель ГИБДД.

Кроме того, по его словам, в будущем экзамене изменятся маршруты, на которых испытывают начинающего водителя.

"В настоящее время у нас заранее разработаны маршруты, причем они заранее известны и заранее обкатываются кандидатами в водители. Мы предлагаем уйти от конкретных маршрутов, маршрут будет заключать в себе перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен, на этом маршруте должны быть соблюдены все требования", - пояснил Гиляков.

Экзаменатор в ходе движения по такому маршруту будет сам выбирать направление движения, добавил он.

"Кроме того, мы планируем поменять процедуру оценки экзаменатором результатов выполнения кандидатом в водители навыков и умений, которые у него есть. Не как сейчас, когда оценивается, нарушил он там какой-то пункт ПДД или не нарушил - а каждый маневр. Именно он будет оценен экзаменатором, умеет ли кандидат в водители выполнять данный элемент безопасно для других участников дорожного движения", - сказал он.

Также в ГИБДД планируют отказаться от штрафных баллов при оценке качеств экзаменуемого на водительские права в практической части испытания.

"В настоящее время у нас Научный центр безопасности дорожного движения занимается этой проблемой (изменения процедуры оценки практического экзамена-ИФ). К 1 октября 2020 года мы планируем, что на результатах этого научного исследования мы придем к какому-то выводу, как более правильно мы сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена",- сказал Гиляков.

"Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев",- подчеркнул он.

В Союзе автошкол России поддерживают предложенные ГИБДД РФ изменения. Там, в частности, отмечают, что удаление "площадки" из практической части экзамена на права приблизит экзаменуемых к реальному миру.

"Это (удаление "площадки из практической части экзамена - ИФ) приведёт к безопасности, это первое. А второе - мы выходим на новый уровень, потому что когда заканчивали автошколы, люди выходили в нереальный мир и не понимали, как надо делать",- сообщил журналистам председатель правления Союза автошкол России Александр Ачкасов

По его словам, цены на обучение в автошколах не вырастут, "это наоборот, даже цены уменьшит, возможно, потому что убираем одну составляющую".

"Это благо, это хорошо, мы готовы к этому. Никакой дополнительной нагрузки не будет. Это должны бояться "серые" школы, которые не учат, а берут деньги, нерадивые школы, а нормальные школы, которые обучают, им бояться нечего. Это наоборот, уменьшит затраты", - подчеркнул Ачкасов.