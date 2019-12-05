Новосибирский дельфинарий купил моржат из "китовой тюрьмы" в Приморье

05.12.19 14:59

Фото предоставлены реабилитационным центром "Тюлень"

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" приобрел детенышей моржей, содержавшихся в бухте Средняя Приморского края, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь центра Антон Нагорняк.

"Мы подтверждаем, что купили этих моржей, сейчас они содержатся у нас на базе", - сказал он, не уточнив, где именно находится эта база.

По его словам, в соответствии с конвенцией СИТЕС подано заявление в Росприроднадзор на вывоз моржей.

В "Дельфинии" выступают тихоокеанские дельфины афалины, белые полярные киты-белухи, южноамериканские морские львы, северный морской лев-сивуч и тихоокеанский морж, также содержатся байкальские нерпы.

Как сообщалось, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора провести проверку в бухте Средняя Приморского края, где, по сообщениям зоозащитников, содержатся детеныши моржей.

По данным экологов, в "китовой тюрьме" в Приморье содержится шесть щенков тихоокеанского моржа, выловленных в возрасте до года. Экологи считают, что детеныши моржей добыты на основании незаконно выделенных квот для последующей продажи в зарубежные океанариумы, они запрещены к содержанию в неволе, могут относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС).

Также экологи полагают, что при содержании в неволе моржат имеются факты жестокого обращения с животными, так как они содержатся больше года в закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах, оторванными от матерей.

По данным пограничников, моржат выловили в водах Чукотки в районе поселков Инчоун и Энурмино в 2018 году. ООО "Сочинский дельфинарий" отловил одного моржа, остальных - ООО "Океанариум ДВ".

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. 10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных.