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05.12.19 15:20
Почти 15 тысяч жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ в рамках акции
"Акция проводилась меньше недели - с 25 по 30 ноября. Такой результат говорит о том, что жители Московской области стали больше заботиться о своем здоровье. Ведь осведомленность о собственном ВИЧ-статусе - такая же забота о себе, как занятие спортом или ведение здорового образа жизни. Участники сдавали тест на ВИЧ и посещали лекции наших специалистов", - говорится в сообщении.
Активнее всего в тестировании участвовали жители Балашихи - почти 1,6 тыс. человек, Раменского - 1,5 тыс. и Люберец 1,3 тыс. жителей.
Пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека в Московской области можно в поликлиниках по месту жительства, а также во время работы выездных бригад Центра СПИД.
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