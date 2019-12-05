Почти 15 тысяч жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ в рамках акции

05.12.19 15:20

© РИА Новости. Павел Львов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - В рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" около 15 тысяч жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Акция проводилась меньше недели - с 25 по 30 ноября. Такой результат говорит о том, что жители Московской области стали больше заботиться о своем здоровье. Ведь осведомленность о собственном ВИЧ-статусе - такая же забота о себе, как занятие спортом или ведение здорового образа жизни. Участники сдавали тест на ВИЧ и посещали лекции наших специалистов", - говорится в сообщении.

Активнее всего в тестировании участвовали жители Балашихи - почти 1,6 тыс. человек, Раменского - 1,5 тыс. и Люберец 1,3 тыс. жителей.

Пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека в Московской области можно в поликлиниках по месту жительства, а также во время работы выездных бригад Центра СПИД.