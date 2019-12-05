Сванидзе: ответственность за "скандализацию" правосудия не повысит доверие к судам

05.12.19 15:29

© РИА Новости. Илья Питалев

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе считает, что возможное введение ответственности для СМИ за "скандализацию" правосудия, не решит проблему доверия общества к судебной системе.

"Это все в одном тренде, затыкание рта средствам массовой информации ни к чему хорошему это привести не может, естественно. Суд, который так очень своеобразно сплошь и рядом судит и производит впечатление, как бы мягче выразиться, не вполне независимого суда, он желает поднять свой авторитет. Но поднять свой авторитет можно только независимостью своих вердиктов, точным следованием законам и Конституции РФ", - сказал Сванидзе в четверг.

Он считает, что заказные материалы, дискредитирующие суд, "может быть, где-то локально существуют", но "главная проблема нашего суда вовсе не в заказных журналистских материалах, а в отношении общества".

"Журналисты в данном случае в своих материалах о суде транслируют отношение общества к суду, а суд, как мы знаем, уважением не пользуется, и это проблема самого суда, а не журналистов", - сказал Сванидзе.

"Можно журналистов как угодно строить, наказывать, возбуждать дела против них, выносить в том же суде вердикты против них, но от этого рейтинг суда в нашем обществе не повысится", - сказал Сванидзе.

Ранее в четверг издание "Ведомости" сообщило об обсуждении Советом судей проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 гг. Среди предлагаемых мер значится разработка нормативного акта о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов, внедрение "эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ" (специальный акт о порядке и способах реагирования на заведомо недостоверную информацию), а также введение ответственности для СМИ и журналистов за давление на суд и освещающие его в негативном свете заказные материалы. "Особую актуальность, - отмечается в концепции - приобрела проблема "скандализации правосудия", подразумевающая манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия", пишет газета.

Как сообщал "Интерфакс", о "скандализации правосудия" в конце февраля этого года заявил глава Совета судей Виктор Момотов, предложивший ввести за нее административную ответственность.

По его словам, в англо-саксонской правовой системе под "скандализацией" понимается любое действие или опубликованная информация, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи, повлиять на его решение. В России, отметил председатель Совета судей, наказания за такие действия нет. В результате судьи, скованные этическими нормами, считает Момотов, "оказываются практически беззащитными перед лицом лжи, распространяемой недобросовестными средствами массовой информации".