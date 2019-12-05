Законопроект об отмене возрастной маркировки для книг прошел первое чтение в ГД

05.12.19 15:40

© РИА Новости. Павел Лисицын

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Государственная дума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об отмене избыточной возрастной маркировки на произведениях литературы, кинематографии и искусства, при сохранении маркировки 18+.

Законопроект (№ 717228 - 7) был внесен Госдуму в конце мая 2019 года.

Его авторами стали председатель парламентского комитета по культуре Елена Ямпольская и ее коллеги.

Обсуждение и согласование документа длилось более полугода.

Законопроектом предлагается упразднить на произведениях литературы, кинематографии, искусства промежуточную маркировку 0+, 6+, 12+, 16+, но сохранить строгое запретительное отсечение 18+.

Ямпольская заявила журналистам, что "это позволит избежать неоднозначного трактования закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (№436) при его правоприменении, когда недоступной для детей до 16, а то и до 18 лет остается почти вся русская и мировая классика".

"Нам кажется это необычайно важным и принципиальным, потому что по сложившейся практике получилось так, что в России сейчас фактически до 16 лет запрещено читать - возрастная маркировка всей русской и мировой классики начинается, как правило, от 16+", - пояснила глава комитета.

"Тихий Дон" Михаила Александровича Шолохова продается в наших магазинах закатанным в целлофан по непонятной нам причине, и на нем стоит маркировка 18 +", - добавила она.

По словам Ямпольской, она сама и ее коллеги "считают это оскорблением русской культуры".

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что "принятый сегодня в первом чтении законопроект позволит уйти от избыточной возрастной маркировки произведений искусства и литературы".

"Порой доходит до абсурда, когда, например, ограничение "16+" и "18+" ставится на произведения из школьной программы. Тем самым, дети фактически лишены возможности читать и смотреть произведения отечественной и мировой классики", - сказал он.

Спикер добавил, что "с просьбой исправить ситуацию к депутатам, неоднократно обращались деятели искусства - писатели, актеры, режиссеры, этот законопроект - результат совместной работы Госдумы и творческого сообщества".

Вячеслав Володин уточнил, что "законопроект не затронет те книги, фильмы или спектакли, которые попадают в категорию "18+" и запрещены российским законодательством для детей".

Документ также вводит рекомендации по информированию без конкретизации возраста - "для семейного просмотра", "для семейного чтения", "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста", "для детей среднего школьного возраста", "для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей".

По словам председателя Госдумы, "такие критерии не только понятны и привычны, но и расширят возможности родителей проводить время вместе с детьми".

Между тем в пояснительной записке к проекту закона указано, что "формальное, механистическое следование букве закона № 436 вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции "18+", то есть запрещенной для детей.

В числе маркированных произведений в пояснительной записке названы включенные в списки рекомендуемых к примерной программе по литературе сборники стихов Маяковского, Есенина, Вознесенского, Высоцкого, Бродского, отдельные произведения Шолохова, Куприна, Бунина, Набокова, Айтматова, Шаламова, Довлатова, Приставкина, Гроссмана, Астафьева и других классиков русской и советской литературы, современных российских писателей.