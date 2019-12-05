Мобильный технопарк "Кванториум" для школьников создан в Тульской области

05.12.19 15:43

© РИА Новости. Сергей Пятаков

5 декабря. Interfax-Russia.ru - В шести районах Тульской области будет действовать мобильный технопарк "Кванториум", сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Тульская область один из нескольких регионов, в которых реализуется проект федеральной сети "Мобильный Кванториум" - это мобильная станция со станками ЧПУ (числовым программным управлением) и другим оборудованием, которую перевозит специально оборудованная машина. В этом учебном году мобильный технопарк будет работать в шести муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Мобильный технопарк уже начал работу в Ясногорском технологическом техникуме, где состоялось открытое занятие для школьников 5-6 классов по направлениям "Геоинформационные технологии" и "Промышленный дизайн". Работа проходит под руководством наставников, прошедших профильное обучение.

"Проект "Мобильный технопарк "Кванториум" реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Его главная цель - обучение детей из отдаленных населенных пунктов, малых городов навыкам робототехники, промышленного дизайна и виртуальной реальности", - приводит пресс-служба слова министра образования региона Алевтины Шевелевой.

Министр также сообщила, что после Ясногорска мобильный технопарк "Кванториум" отправится в Алексин, Ефремов, а также Веневский, Киреевский и Щекинский районы.

Около 1 тыс. детей пройдут обучение, более 3 тыс. школьников смогут принять участие в массовых мероприятиях, проводимых мобильным детским технопарком "Кванториум", подчеркивается в пресс-релизе.