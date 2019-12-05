Границы более 130 границ зон подтопления предстоит определить в Иркутской области

05.12.19 15:47

© РИА Новости. Алексей Дружинин

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 130 границ зон подтопления остаются неопределенным в Иркутской области, заявил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"По определению границ - необходимо определить 137 зон. Пока только определены границы в зонах подтопления в Тулуне, Нижнеудинске и ещё пяти населённых пунктах. Нам нужно очень четко понимать, эту работу заказывают муниципалитет и правительство области. Скажите мне, пожалуйста, почему эта работа не делается?", - сказал Мутко на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Напомним, что в границах зон затопления запрещено размещать новые населенные пункты и строить капитальные объекты без обеспечения инженерной защиты.

Этим летом Иркутская область пережила две волны крупного паводка. Первое наводнение, вызванное аномально сильными дождями, началось 25 июня. Было подтоплено 109 населенных пунктов в десяти районах региона. Второе наводнение произошло 28-30 июля. Тогда были подтоплены 58 населенных пунктов в шести районах.

Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. От подтопления пострадали 14 428 жилых помещений, из них 4 217 признаны утраченными, а 10 211 требуют капитального ремонта.

Всего в результате наводнений пострадали более 47 тыс. человек. Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.