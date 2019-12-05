Минстрой РФ законодательно пропишет статус архитектора

05.12.19 15:55

Фото: "Интерфакс"

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Минстрой России планирует законодательно прописать статус архитектора, рассказал глава ведомства Владимир Якушев.

"Мы сейчас много работаем над законом об архитектуре. Собираем архитекторов и часто спрашиваем, как прописать архитектурную деятельность? Это творческая деятельность, поэтому прописать ее в законе нельзя. А вот статус архитектора прописать можно", - сказал Якушев на семинаре по практическому применению "Стандарта комплексного развития территорий".

В настоящее время в РФ действует Федеральный закон от 17 ноября 1995 года №169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в РФ" (с изменениями и дополнениями). Документ регламентирует в том числе, создание архитектурного объекта, архитектурную деятельность, договорные и административные отношения в этой области, создание и изменение архитектурного проекта и архитектурного объекта, компетенции вовлеченных в процесс лиц.

В августе текущего года президент Союза архитекторов России Николай Шумаков заявлял, что организация завершает работу над обновленным законопроектом об архитектурной деятельности. Он отмечал, что в конце 2019 года документ будет вынесен на обсуждение парламента.

"Сейчас Союз архитекторов России совместно с академией строительных наук разрабатывают этот закон. Надеемся, что на следующий год он будет принят. В конце этого года мы планируем вынести его в Госдуму на слушания", - говорил Шумаков.

В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский просил главу правительства Дмитрия Медведева помочь с внесением изменений в закон об архитектуре.

"К нам неоднократно обращалось руководство Союза архитекторов на протяжении последних лет с конкретными предложениями по изменению закона об архитектуре в части повышения роли, задач и функционала архитекторов при формировании комплексных городских пространств при системе взаимодействия с исполнительной властью", - говорил он.