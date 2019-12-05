Судьи не будет предлагать наказывать СМИ за материалы с критикой их работы

05.12.19 15:57

© РИА Новости. Алексей Даничев

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Окончательная редакция концепции информационной политики судебной системы не предусматривает выработку нормативно-правовых мер против дискредитации судов, наказаний предлагаться не будет, сообщил "Интерфаксу" председатель Совета судей, судья Верховного суда (ВС) РФ Виктор Момотов.

По его словам, предложения о разработке нормативного акта о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов и внедрение "эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ" были мнением части разработчиков и содержались лишь в рабочей версии документа.

"Это не мнение всего судейского сообщества. В окончательной версии документа этих предложений нет, - сказал Момотов. - Большинство членов Совета судей учло встречное предложение отклонить эти инициативы".

Финальная версия концепции будет опубликована в ближайшее время на сайте Совета судей, добавил он.

Ранее "Ведомости" сообщили об обсуждении Советом судей проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 гг. Среди предлагаемых мер в нем значилась разработка нормативного акта о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов, внедрение "эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ" (специальный акт о порядке и способах реагирования на заведомо недостоверную информацию), а также введение ответственности для СМИ и журналистов за давление на суд и освещающие его в негативном свете заказные материалы. "Особую актуальность, - отмечается в концепции - приобрела проблема "скандализации правосудия", подразумевающая манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия", пишет газета.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил на это "Интерфаксу", что категорически против введения ответственности для сотрудников средств массовой информации за "скандализацию" правосудия, так как это стало бы разновидностью цензуры.

"С одной стороны судей можно понять, потому что были факты давления на суд через прессу. Тем не менее, введение официальных нормативных актов, всяческих ограничений и дополнительной ответственности для СМИ и журналистов с точки зрения Союза журналистов может вылиться в ограничение свободы слова, свободы распространения информации. И, по сути, это введение ведомственной цензуры, а цензура запрещена Конституцией, и даже судьям иногда приходится об этом напоминать", - сказал Соловьев в четверг.

По его словам, действительно, некоторые журналисты, которые работают в так называемых "жёлтых" изданиях, "иногда, наверное, таким образом пишут про судей и судебные процессы, что судьям это очень сильно не нравится".

Со своей стороны, член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе считает, что возможное введение ответственности для СМИ за "скандализацию" правосудия не решит проблему доверия общества к судебной системе.

"Это все в одном тренде, затыкание рта средствам массовой информации ни к чему хорошему это привести не может, естественно. Суд, который так очень своеобразно сплошь и рядом судит и производит впечатление, как бы мягче выразиться, не вполне независимого суда, он желает поднять свой авторитет. Но поднять свой авторитет можно только независимостью своих вердиктов, точным следованием законам и Конституции РФ", - сказал он.

По его словам, заказные материалы, дискредитирующие суд, "может быть, где-то локально существуют", но "главная проблема нашего суда вовсе не в заказных журналистских материалах, а в отношении общества".