Устроивший стрельбу на улице житель Перми отправлен под арест

05.12.19 16:10

© РИА Новости. Виталий Белоусов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Орджоникидзевский райсуд Перми в четверг удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу местного жителя, который накануне устроил стрельбу на улице, в результате чего погибла женщина и пострадали два человека.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал мужчину на два месяца", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель райсуда.

По данным местных СМИ, в квартире подозреваемого во время обыска обнаружили огнестрельное оружие и патроны, банки с порохом, ножи. Мужчина холост, у него есть 28-летняя дочь.

Как сообщалось, в среду утром ранее судимый 50-летний местный житель, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения, устроил стрельбу из охотничьего ружья. В результате происшествия погибла женщина, ранены два человека, в том числе водитель наряда группы задержания Росгвардии. Пострадавших госпитализировали, их жизни вне опасности.

Стрелок успел произвести 8 выстрелов, в том числе обстрелять автомобили.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, а также о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Подозреваемый владел охотничьим ружьем незаконно, его сразу же задержали.