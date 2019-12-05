Несколько сотрудников Сахалинской областной больницы отстранены от работы из-за использования просроченных лекарств

05.12.19 16:21

© РИА Новости. Александр Кондратюк

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Ряд сотрудников Сахалинской областной больницы в Южно-Сахалинске отстранены от работы после инцидента с просроченными лекарствами, сообщает пресс-служба Минздрава региона в четверг.

"Получены первые результаты проверки медучреждения, которую проводят специалисты регионального Минздрава и Росздравнадзора по Сахалинской области. На складах и в аптеке больницы обнаружены препараты с истекшим сроком годности. В связи с этим заведующий отделением анестезии и реанимации, старшая медсестра и заведующая аптекой отстранены от исполнения служебных обязанностей до окончания служебной проверки", - говорится в сообщении.

Губернатор области Валерий Лимаренко поручил провести внеплановые ведомственные проверки во всех учреждениях здравоохранения региона. Особое внимание будет уделено хранению лекарств, расходных материалов и соблюдению сроков их использования.

Ранее в ходе прокурорской проверки в отделении реанимации облбольницы, а также на складе медучреждения обнаружены лекарственные препараты и медицинские изделия с истекшим сроком годности.

Материалы проверки направлены в следственное управление СКР по Сахалинской области для процессуальной оценки.

Прокурорская проверка также вскрыла факты нарушений законодательства по обеспечению медицинского персонала средствами индивидуальной защиты и иные нарушения трудовых прав работников.

Главному врачу облбольницы прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Решается вопрос о возбуждении ряда административных дел.

Проверка в больнице продолжается, изъяты медицинская документация, лекарственные препараты, компьютеры.