Самарские власти соберут пожелания жителей относительно ремонта дорог

05.12.19 16:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Жители Самарской области получат возможность выбрать приоритетные направления в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба облправительства

Начиная с 5 декабря все желающие смогут принять участие в опросе "Чему нужно отдать приоритет при ремонте дорог?" на официальной странице нацпроекта "Вконтакте" и выбрать, на что будут потрачены средства из бюджета.

"Предлагается 6 вариантов ответа: развитие дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения, применение современных подходов к ремонту дорог, ремонт дворов и внутриквартальных проездов, комфортность дорог и в качестве приоритета провести ремонт только проезжих частей", - говорится в сообщении.

В среду губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что считает необходимым учесть мнение жителей при распределении субсидии в 1,5 млрд рублей, полученные как поощрение за признание региона одним из лидеров регионального развития в стране.

В 2019 году нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусматривает ремонт 91 участка дорог общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км - в Самаре; 17,15 км - в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели направлено 5,77 млрд рублей, в том числе 3,26 млрд рублей из федерального бюджета. Позднее Самарские власти сообщили, что дополнительно получили 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на продолжение реализации нацпроекта.

В целом же до 2024 года в регионе планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения. На эти цели направлено 5,77 млрд рублей, в том числе 3,26 млрд рублей из федерального бюджета.