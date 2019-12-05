Капремонт пострадавших от паводка домов в Иркутской области выполнен лишь на 7%

05.12.19 17:13

© РИА Новости. Владимир Трефилов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Работы по капитальному ремонту пострадавших от паводка жилых домов в Иркутской области выполнены лишь на считанные проценты, заявил в четверг замглавы Минстроя России Дмитрий Волков.

"Вызывает самое большое беспокойство капитальный ремонт. Тысяча человек из тех, кто подал заявление, пока не получили аванс. Эту работу надо в ближайшее время оперативно наладить. Мы закончили с ремонтом лишь 7% тех домов, которые должны были завершить, это чрезвычайно мало. Это основная проблема, которая есть на сегодняшний день", - сказал Волков на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он добавил причиной задержки зачастую является ситуация, когда некоторые жители считают, что им требуется не ремонт, а предоставление нового жилья. Кроме того, часть жителей находятся в другом регионе и не могут решать вопрос с жильем.

В конце ноября зампред правительства РФ Виталий Мутко заявлял, что более 650 семей еще не получили свидетельства на проведение капремонта жилья.

"651 семья не только не начала капитальный ремонт, они даже не получили свидетельства", - сказал Мутко.

Он попросил власти региона решить проблему с выдачей сертификатов на проведение ремонта жилья к 20 декабря, когда намерен посетить регион.

"Сейчас ведется капитальный ремонт 1 433 помещений, в том числе 1 423 помещения граждане ремонтируют самостоятельно - это 1 133 гражданина получили 50% аванса на 145 млн рублей", - напомнил Мутко.

Этим летом Иркутская область пережила две волны крупного паводка. Стихийное бедствие затронуло десять муниципальных образований или 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов.

В результате наводнений пострадали более 47 тыс. граждан, погибли 26 человек, еще семь пропали без вести. От подтопления пострадали 14 428 жилых помещений, из них 4 217 признаны утраченными, а 10 211 требуется капитальный ремонт.