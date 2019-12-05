Новый индустриальный парк начнет работу в Ульяновской области

05.12.19 17:37

© РИА Новости. Григорий Сысоев

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Индустриальный парк для проектов МСП появится в Чердаклинском районе Ульяновской области.

На официальной странице председателя правительства Ульяновской области в Фейсбуке опубликована информация о том, что на проходящем в Ульяновске бизнес-форуме "Деловой климат в России" в четверг подписано соглашение о софинансировании строительства социальной и инженерной инфраструктуры индустриального парка "Октябрьский" в Чердаклинском районе. Он на первом этапе работ разместится на участке площадью 66 га.

В пресс-службе правительства региона агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что софинансирование строительства инфраструктуры возьмут на себя облправительство и администрация Чердаклинского района.

"Это (создание индустриального парка - ИФ) даст возможность создать в Ульяновской области еще одну точку роста. Главной задачей в реализации данного проекта является формирование условий для развития малого и среднего бизнеса. На территории района уже есть два мощных инфраструктурных объекта - промышленная зона "Заволжье" и особая экономическая зона, но их деятельность направлена на работу с крупными промышленными предприятиями. Индустриальный парк "Октябрьский" будет ориентирован на проекты стоимостью 15-20 млн рублей", - отмечает на своей странице в соцсети председатель правительства региона Александр Смекалин.

В настоящее время началась подготовка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры, сформированы участки. В 2021 году должна быть подготовлена вся инженерная инфраструктура парка.

Смекалин сообщает, что у индустриального парка "Октябрьский" уже есть 4 резидента. В частности, тепличный комплекс ООО "Красная площадь" площадью 4 га (планируемый объем инвестиций - 170 млн рублей, количество вновь созданных рабочих мест - 100 человек) планирует запуск в 2020 году. Также уже стартовал проект ИП Пятницына Ю.Н. по производству мягкой мебели (объем инвестиций составил 3 млн рублей, численность работников - 15 человек). Еще 4 проекта находятся "в активной стадии проработки".

В сообщении отмечается, что одним из преимуществ нового индустриального парка будет близость к Ульяновскому государственному аграрному университету, что позволит более эффективно подбирать кадры для предприятий. Кроме того, эта территория географически близко расположена к Ульяновску, региональной трассе "Ульяновск - Самара" и ж/д станции "Октябрьский".