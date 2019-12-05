Последний день 2019 года объявлен выходным в Крыму

05.12.19 17:51

© РИА Новости. Сергей Пятаков

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря 2019 года, вторник, выходным днем, сделав рабочей предшествующую субботу - 28 декабря.

"31 декабря в Крыму будет выходным днем, суббота 28 декабря - рабочим. Только что подписал соответствующий указ. Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами", - написал Аксенов в четверг на своей странице во вконтакте.

По его мнению, это особенно важно для женщин, на которых "в эти дни ложится основная нагрузка".

Как сообщалось, в этом году у жителей Крыма было четыре дополнительных выходных по случаю религиозных праздников: Пасхи, Ораза-байрама, Троицы и Курбан-байрама. Такой указ Аксенов подписал в марте.

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