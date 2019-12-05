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05.12.19 18:15

WWF: около 60 исхудавших белых медведей из-за тепла застряли в селе на Чукотке

© РИА Новости. Вера Костамо
5 декабря. Interfax-Russia.ru - Аномально теплая погода привела к тому, что около шести десятков белых медведей не смогли покинуть окрестности села Рыркайпий Чукотской области и остались поблизости от людей, сообщили в пресс-службе Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

"Почти все медведи худые. Среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть и самки с медвежатами разного возраста", - сообщила руководитель медвежьего патруля с Рыркайпия Татьяна Миненко, слова которой приводит пресс-служба WWF России.

Уточняется, что в районе "Мыса Кожевникова" находится 56 белых медведей. "Медвежий десант" высадился на мыс за три-четыре дня.

Сейчас они питаются тушами моржей, которые остались здесь с осени, когда на мысу отдыхали морские млекопитающие. Однако моржи ушли с Мыса Кожевникова еще в ноябре и с пропитанием редких хищников могут возникнуть сложности.

В WWF рассказал, что на время медвежьего нашествия в Рыркайпие отменили все общественные мероприятия - репетиции, концерты, а в детский сад и школу детей будут развозить на автобусах.

"Одной из причин сложившейся ситуации могли стать глобальные изменения климата. В районе Мыса Кожевникова наблюдается необычайно теплая для начала декабря погода, из-за чего лед у берега хоть и появился, но все еще недостаточно прочный. Жители села ждут, когда ударят морозы и по окрепшему льду медведи покинут окрестности села", - добавили в сообщении.

Рыркайпий - национальное чукотское село в Иультинском районе Чукотского автономного округа России с населением около 600 человек. Расположено вблизи побережья Северного Ледовитого океана, напротив острова Врангеля. Находится за Северным полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.

Название села переводится с чукотского языка как "лежбище моржей", это объясняется большим количеством моржей на близко расположенном лежбище у побережья Чукотского моря. Лежбище расположено недалеко от села, на утесе Кожевникова.

СМИ сообщали, что осенью 2017 года более ста моржей, напуганные хищником, в панике спрыгнули с утеса и разбились. После этого к утесу в поисках пищи вышло два десятка белых медведей.

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