Студент ВШЭ Жуков получил условный срок за призывы к экстремизму

06.12.19 13:14

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности, передает в пятницу корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Жукова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета), (...) и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным", - огласила приговор судья Светлана Ухналева.

Согласно приговору Жукову назначен испытательный срок на три года.

Также суд запретил Жукову в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и схожей с ней.

Как пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Марина Макушина, наложенный запрет предполагает, что Жуков не сможет вести и создавать только свои интернет-ресурсы, но сможет публиковаться на чужих, а также в целом пользоваться интернетом.

"Наложенный судом запрет предполагает запрет именно на создание и ведение собственных интернет-страниц и т.п. в сети. Пользоваться интернетом ему не запрещено", - пояснила собеседница агентства.

Представитель суда уточнила, что ресурс, созданный третьим лицом, сможет публиковать контент Жукова.

Гособвинение просило приговорить студента к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

По словам прокурора, вина студента полностью доказана. "Показания Жукова подтвердили доказательства его вины: канал принадлежит ему, он записывал ролики сам, у себя дома, (. . .) статуэтка в виде трех лягушек, голубая рубашка и Гадсденовский флаг (международный символ либертарианства - желтое полотно с нанесенным изображением гремучей змеи - ИФ) подтверждают, что это его квартира", - сказал он.

Кроме четырех лет лишения свободы в колонии общего режима гособвинитель просил суд запретить подсудимому пользоваться интернетом на 2,5 года.

Защитники Жукова настаивали на абсурдности обвинительного заключения и просили суд об оправдательном приговоре.

Адвокат Мурад Мусаев отметил, что судебный процесс не был состязательным. "Егор Жуков никогда никого не призывал бороться с властью насильственными методами, а напротив всех и каждого от этого активно отговаривал. И вообще, Егор Жуков - хороший парень. У него светлая голова и горячее сердце", - заявил защитник.

Сам Жуков в последнем слове сказал: "В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону. Спасибо!"

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев назвал принятое судом решение в отношении Жукова сбалансированным.

"Я дважды публично призывал суд проявить гуманность в отношении в том числе Егора Жукова. Считаю, это достижение. Надеюсь, решение было принято в результате в том числе наших обращений", - сказал Фадеев "Интерфаксу" в пятницу.

Он считает, что "суд принял сбалансированное решение, Егор сможет продолжить учебу и работу, это очень важно". "Было бы неправильно направить в тюрьму талантливого молодого человека, сломать ему жизнь в 21 год", - подчеркнул Фадеев.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в "массовых беспорядках" 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее молодому человеку было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) было прекращено за непричастностью к преступлению. Басманный суд по ходатайству следствия 3 сентября перевел Жукова под домашний арест.

"Дело о беспорядках" в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

В рамках дела реальные сроки от двух до пяти лет уже получили шесть человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, Владислав Синица, Константин Котов. Павлу Устинову приговор был смягчен до 1 года условно в апелляционной инстанции.

В настоящее время под следствием находятся: Самариддин Раджабов (ст. 318 УК РФ), Эдуард Малышевский (ст. 318 УК РФ), Егор Лесных (ст. 318 УК РФ), Максим Мартинцов (ст. 318 УК РФ), Сергей Суровцев (ст. 318 УК РФ) (содержатся под стражей); Сергей Фомин (ст. 212 УК РФ), Александр Мыльников (ст. 318 УК РФ) (под домашним арестом); Айдар Губайдулин (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 318 УК РФ). Губайдулин был отпущен под подписку о невыезде, после чего покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Студент МАИ Андрей Баршай (ст. 318 УК РФ) находится на психиатрической экспертизе в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Свою вину обвиняемые не признают. Их защита добивается прекращения уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.

Между тем после серии акций в защиту обвиняемых ряд задержанных - Конон, Абаничев, Дмитрий Васильев, Владислав Барабанов, Валерий Костенок, Алексей Миняйло - были освобождены от уголовного преследования за непричастностью к преступлениям. Миняйло и Абаничев подали иски за незаконное преследование на сумму в размере 1,5 млн рублей.