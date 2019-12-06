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06.12.19 12:33
Еще одно незарегистрированное лекарство для больных детей завезли в РФ
"На Шереметьевскую таможню прибыл груз из Ирландии компании Шайер - 380 упаковок буккального Мидазолама в четырех дозировках из расчета потребности, предоставленной Минздравом. К 15 часам препараты будут на складе МЭЗа. В понедельник отгрузим в 25 субъектов, которые запрашивали буккальный Мидазолам", - сообщили представители предприятия "Интерфаксу" в пятницу.
Директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава назвала это "отличной новостью" и пояснила, что это препараты для детей из первого списка, согласованного Минздравом, в котором находится 543 ребенка.
Буккальный Мидазолам - сильное седативное средство, вводится внутривенно или внутримышечно.
Как сообщалось, 26 октября Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7 тыс. 620 упаковок Клобазама (также известный как "Фризиум") на 540 детей.
Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер в своем фейсбуке писала, что "осталось еще более 2000 детей, для которых документы на клобазам (фризиум) еще только готовятся".
В конце ноября в Россию поставили 3100 упаковок незарегистрированного ректального "Диазепама" для детей с эпилепсией.
В России было несколько случаев задержания матерей за заказ для своего ребенка за границей не зарегистрированного в России "Фризиума". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", обеспокоенность выразили и в Кремле.
Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава ранее подчеркивала, что пока "препараты ввозятся в Россию под конкретных детей", а "реально системным решением всей этой истории" будет регистрация "Фризиума" в России.
В настоящее время компания "Санофи" подала заявление на регистрацию "Фризиума". 10 октября началась экспертиза, в декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится. В Минздраве и компании "Интерфаксу" не разъяснили, означает ли завершение экспертизы регистрацию лекарства, или через какое время она произойдет.
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