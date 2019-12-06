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В столичном метро запустили тематический поезд в честь пятилетия ЕАЭС

© РИА Новости. Виталий Белоусов
6 декабря. Interfax-Russia.ru - Тематический поезд, посвященный пятилетию Евразийского экономического союза, запустили на Кольцевой линии столичного метро.

"Поезд, посвященный пятилетию Евразийского экономического союза, - шестнадцатый именной состав Московского метрополитена в этом году. Он будет курсировать по Кольцевой линии полгода и перевезёт порядка трёх миллионов человек, которые смогут подробно ознакомиться с достижениями Союза и особенностями стран-участниц", - цитирует в пятницу пресс-служба московского метро заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

Как сообщили в столичной подземке, в тематическом поезде пять двухсекционных вагонов.

"Интерьер каждого из них посвящен одному из государств-участников ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России. Пассажиры смогут узнать интересные факты о странах, ознакомиться с их основными отраслями промышленности и особенностями национальной кухни", - отметили в пресс-службе.

При этом в каждом вагоне размещена информация о том, что такое Евразийский экономический союз, когда и зачем он создан, чем занимается Евразийская экономическая комиссия - наднациональный орган ЕАЭС. В верхней части салона отражены темпы роста ВВП стран-участниц.

На дверях пассажиры найдут инфографику о структуре экспорта товаров государств ЕАЭС, итогах внешней торговли с третьими странами, преимуществах Союза для его жителей. QR-коды позволят пассажирам посмотреть анимационные ролики о ЕАЭС, а также перейти на странички ЕЭК в соцсетях и почитать свежие новости о Союзе, сообщили в метрополитене.

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