Глава двух уральских компаний назвал ошибкой их попадание под санкции США

06.12.19 12:50

© РИА Новости. Максим Блинов

6 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Вертикаль" и ООО "ЮНИКОМ" (Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) попали в санкционный список США случайно, поскольку руководитель компаний - Денис Гусев является полной тезкой россиянина, которого Соединенные Штаты считают причастным к совершению киберпреступлений.

"Я ни при чем, у нас с этим Денисом Игоревичем Гусевым год рождения разный. И еще я в Молдавии ни разу не был. Я из иностранных СМИ вычитал, что у него паспорта есть иностранные - израильский, молдавский", - заявил глава когалымских компаний "Интерфаксу".

На вопрос, является ли попадание под санкции компаний, которые он возглавляет, случайностью, Гусев ответил утвердительно.

Комментируя возможность влияния санкций на работу ООО "Вертикаль" и ООО "ЮНИКОМ", он сказал: "Вообще никак не повлияет, (с американскими партнерами - ИФ) не сотрудничаем".

Как сообщалось, 5 декабря Минфин США ввел санкции за киберпреступления против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России. Речь идет о компаниях: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp.

В рамках санкций вся собственность и активы оказавшихся в списке граждан и компаний, находящаяся в юрисдикции США, будет заблокирована, а гражданам США будет запрещено совершать с ними транзакции.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, попавший под санкции Гусев является совладельцем и гендиректором ООО "Бизнес-столица", гендиректором ООО "Снабстрой" и ООО "Оптима". Первая из этих компаний занимается оптовой торговлей разными товарами, вторая - строительством, последняя - оптовой торговлей радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD).

Гусев, возглавляющий ООО "Вертикаль" и ООО "ЮНИКОМ", по данным СПАРК-Интерфакс, имеет другой номер ИНН.

ООО "Вертикаль" зарегистрировано в 2013 году, основным видом деятельности является розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями. ООО "ЮНИКОМ" зарегистрировано в 2006 году, основной вид деятельности - перевозки грузовым транспортом.