Лес вместо канатки: экологи выступили против создания горнолыжного курорта на Сахалине
  
Возможна альтернатива: Путин раскритиковал Болгарию за саботаж строительства "Турецкого потока"
   
По старым правилам: в ДФО разрешили ввозить подержанные иномарки без "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
06.12.19 12:50

Глава двух уральских компаний назвал ошибкой их попадание под санкции США

© РИА Новости. Максим Блинов
6 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Вертикаль" и ООО "ЮНИКОМ" (Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) попали в санкционный список США случайно, поскольку руководитель компаний - Денис Гусев является полной тезкой россиянина, которого Соединенные Штаты считают причастным к совершению киберпреступлений.

"Я ни при чем, у нас с этим Денисом Игоревичем Гусевым год рождения разный. И еще я в Молдавии ни разу не был. Я из иностранных СМИ вычитал, что у него паспорта есть иностранные - израильский, молдавский", - заявил глава когалымских компаний "Интерфаксу".

На вопрос, является ли попадание под санкции компаний, которые он возглавляет, случайностью, Гусев ответил утвердительно.

Комментируя возможность влияния санкций на работу ООО "Вертикаль" и ООО "ЮНИКОМ", он сказал: "Вообще никак не повлияет, (с американскими партнерами - ИФ) не сотрудничаем".

Как сообщалось, 5 декабря Минфин США ввел санкции за киберпреступления против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России. Речь идет о компаниях: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp.

В рамках санкций вся собственность и активы оказавшихся в списке граждан и компаний, находящаяся в юрисдикции США, будет заблокирована, а гражданам США будет запрещено совершать с ними транзакции.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, попавший под санкции Гусев является совладельцем и гендиректором ООО "Бизнес-столица", гендиректором ООО "Снабстрой" и ООО "Оптима". Первая из этих компаний занимается оптовой торговлей разными товарами, вторая - строительством, последняя - оптовой торговлей радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD).

Гусев, возглавляющий ООО "Вертикаль" и ООО "ЮНИКОМ", по данным СПАРК-Интерфакс, имеет другой номер ИНН.

ООО "Вертикаль" зарегистрировано в 2013 году, основным видом деятельности является розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями. ООО "ЮНИКОМ" зарегистрировано в 2006 году, основной вид деятельности - перевозки грузовым транспортом.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.12.19 16:11
Абаничев получил 15 суток по "делу 27 июля", но освобожден с учетом срока нахождения в СИЗО
.
  06.12.19 15:10
Верховный суд РФ эвакуирован из-за анонимной угрозы минирования
.
  06.12.19 13:27
Мэр Москвы встретился с горожанами
.
  06.12.19 13:14
Студент ВШЭ Жуков получил условный срок за призывы к экстремизму
.
  06.12.19 12:42
В столичном метро запустили тематический поезд в честь пятилетия ЕАЭС
.
  06.12.19 12:17
Фигурант "дела 27 июля" Чирцов, толкнувший полицейского, получил год колонии
.
  06.12.19 12:05
Касамара считает победой условное осуждение студента Жукова
.
  06.12.19 11:42
В Москве строится и проектируется семь миллионов кв. м. жилья по реновации
.
  06.12.19 10:14
Освобождения студента ВШЭ Егора Жукова требуют более 100 тыс. человек
.
  06.12.19 09:28
Более 100 автобусов запустят по новым маршрутам в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket