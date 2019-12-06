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06.12.19 12:53
Шесть модульных детсадов появятся в Туле
"К 2022 году администрация города планирует окончательно решить проблему нехватки мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет. Для этого в ближайшие два года планируется построить пять детских садов с общим количеством мест свыше 750, оборудовать шесть модульных детских садов", - приводит пресс-служба облправительства слова Миляева.
По словам сити-менеджера, актуальной остается задача по строительству новых школ. Так, уже в декабре этого года началось строительство школы на 600 мест в жилкомплексе "Времена года".
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что запланированные сроки строительства социальных объектов должны неукоснительно соблюдаться, без этого невозможно нормальное развитие строящихся микрорайонов.
Отдельно тульский сити-менеджер коснулся вопроса переселения туляков из аварийного жилья. Он отметил, что ежегодно в муниципальном бюджете будет предусматриваться порядка 150-200 млн рублей на эти цели.
"Это позволит в течение пяти лет расселить туляков с общей аварийной площади порядка 14 тыс. кв. метров", - подчеркнул Миляев.
Также планируется заменить почти 25 км магистральных водоводов, предусмотрены средства на переустройство системы обезжелезивания поселка Плеханово, строительство сетей водоотведения в поселке Косая Гора. Всего в рамках программы "Чистая вода" в 2020-2024 годы запланировано четыре объекта на сумму около 500 млн рублей.
В 2020 году начинается газификация участков для многодетных семей в поселке Октябрьский Зареченского района Тулы. После окончания работ в 2021 году газ получат более 420 семей.
По словам Миляева, разработана концепция социально-экономического развития города на 2020-2024 годы, также будет принята долгосрочная стратегия развития областного центра, предусматривающая ритмичное развитие всех его территорий и сбалансированное планирование бюджетных расходов. В числе приоритетов сити-менеджер назвал снижение аварийности в сфере ЖКХ, развитие транспортной инфраструктуры, наращивание объемов жилищного строительства и продолжение программы переселения из аварийного жилья, развитие предпринимательства и привлечение инвестиций.
"Губернатор поддержал идею разработки долгосрочной стратегии развития города, отметив, что она должна стать реальным планом мероприятий по улучшению качества жизни в областной столице. Глава региона рекомендовал особое внимание обратить на развитие Большой Тулы, где условия жизни по-прежнему отстают от качества жизни в центральных частях города", - говорится в пресс-релизе.
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