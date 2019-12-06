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ВФЛА передала в Минспорта "дорожную карту" по выходу из допингового кризиса

© РИА Новости. Евгений Биятов
5 декабря. Interfax-Russia.ru - Всероссийская федерация легкой атлетики 5 декабря предоставила в Министерство спорта свой вариант "дорожной" карты по устранению нарушений антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ВФЛА в пятницу.

"Всероссийская федерация легкая атлетики, согласно рекомендации Комиссии по государственной аккредитации РФ общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации, заседание которой состоялось 27 ноября, передала 5 декабря в Минспорта РФ вариант "дорожной карты" по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил и свои комментарии по документу Российского антидопингового агентства Перечень антикризисных предложений РУСАДА по восстановлению ВФЛА в правах", - говорится в сообщении.

"В настоящий момент ВФЛА находится в ожидании оценки Минспортом РФ юридической возможности реализации "дорожной карты" ВФЛА и предложений РУСАДА", - отмечают в федерации.

Там также сообщили о назначении антидопинговым координатором ВФЛА члена президиума Московской федерации карате Роберта Попова.

"Вчера, 5 декабря, была выполнена и еще одна рекомендация Комиссии, антидопинговым координатором ВФЛА был назначен Роберт Попов, чья кандидатура была ранее представлена и согласована как министерством спорта РФ, так и РУСАДА", - сообщает пресс-служба ВФЛА.

В конце ноября независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина. Они были обвинены в нежелании сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также в фальсификации документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место своего пребывания для прохождения допинг-контроля.

Временное отстранение было также наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

23 ноября на внеочередном заседании исполкома ВФЛА Шляхтин снял с себя полномочия, исполняющим обязанности стала глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

25 ноября Олимпийский комитет России заявил о необходимости проведения реформы ВФЛА.

27 ноября министр спорта Павел Колобков заявил, что ВФЛА должна предоставить Минспорту "дорожную карту" по выходу из сложившегося кризиса и провести выборы нового руководства. В противном случае, ВФЛА может быть лишена аккредитации Минспорта.

4 декабря генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус повторно предложил свой антикризисный план по восстановлению членства ВФЛА в международной легкоатлетической федерации (World Athletics). Первый раз Ганус представил российским спортивным властям свой план в мае 2019 года.

В частности, он предложил создать рабочую группу, в которую вошли бы представители РУСАДА, Минспорта, Олимпийского комитета России, World Athletics, независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), а также известные спортсмены.

Ганус также предложил отстранить нынешний тренерский штаб сборной России, а также врачей ВФЛА, связанных с нарушениями антидопинговых правил.

Еще одним предложением стало создание экспертной группы, в которую вошли бы представители РУСАДА, AIU и правоохранительных органов, которая бы незамедлительно приступила к расследованию всех резонансных случаев нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике.

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