Уралхиммаш и водоканал Екатеринбурга оштрафованы за загрязнение реки Исеть

06.12.19 13:04

© РИА Новости. Сергей Пятаков

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Екатеринбурга и ПАО "Уралхиммаш" допускали сброс в реку Исеть сточных вод с превышениями нормативов допустимой концентрации загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Руководству предприятий были внесены представления с требованием об устранении нарушений закона. В результате Уралхиммаш провел текущий ремонт оборудования очистных сооружений, повторные пробы превышений нормативов загрязняющих веществ не показали.

Однако "Водоканал", как говорится в сообщении, "конкретных и действенных мер" не принял, поэтому прокуратура обратилась в суд с исковым требованием обязать предприятие и администрацию Екатеринбурга обеспечить нормативную степень очистки сточных вод, сбрасываемых в Исеть с Южной аэрационной станции. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Кроме того, Уральское управление Росприроднадзора по постановлениям прокуратуры о возбуждении административных дел назначил предприятиям и юридическим лицам штрафы в общем размере 400 тыс. рублей.

В пресс-службе "Водоканала" агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что модернизация Южной аэрационной станции проводится в рамках реализации инвестиционной программы, план проведения этих работ согласован и утвержден.