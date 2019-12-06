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06.12.19 13:16

Свердловские бизнесмены в 2019г получат льготные займы на сумму более 1 млрд рублей

© РИА Новости. Илья Питалев
6 декабря. Interfax-Russia.ru - Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) за 11 месяцев 2019 года выдал региональным бизнесменам 512 микрозаймов на общую сумму 1,042 млрд рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отмечается, что эти показатели почти вдвое превысили объем помощи, оказанной за весь 2018 год, когда СОФПП выдал 361 заем на сумму 543 млн рублей.

"Впервые сумма в 1 млрд рублей была предоставлена предпринимателям Свердловской области менее чем за один календарный год. До этого займы на аналогичный объем средств были выданы за четырехлетний период, с 2014 по 2018 годы", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой.

Увеличить объем финансовой поддержки удалось благодаря докапитализации фонда микрофинансирования, который в течение года неоднократно пополнялся за счет средств федерального и областного бюджетов.

По мнению Казаковой, результаты текущего года показывают, что бизнес увидел, поверил и активно начал пользоваться помощью государства. Для открытия и развития собственного бизнеса жители Свердловской области привлекают как финансовые инструменты, так и информационные ресурсы.

По данным СОФПП, почти четверть средств (24,6%) получили предприниматели Северного управленческого округа, 19,1% займов выдано предпринимателям Екатеринбурга, 18,6% - Восточного управленческого округа, 18,5% - Южного управленческого округа, 12,5% - Горнозаводского управленческого округа, 6,6% - Западного управленческого округа.

Ранее сообщалось, что фонд выдает микрозаймы с августа 2014 года. Размер займов - от 100 тыс. до 3 млн рублей, процентная ставка фиксированная - 10% годовых, срок займа - до 36 месяцев. Такой вид поддержки рассчитан как на действующих предпринимателей, так и на начинающих бизнесменов. Займы являются целевыми, то есть в договоре закрепляется назначение заемных ресурсов.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства был создан в 2002 году правительством региона для обеспечения финансового развития малого и среднего бизнеса. Одним из приоритетных направлений работы фонда является сотрудничество с банками для повышения доступности заемных средств.

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